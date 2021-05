Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Lippe (ots)

(rf) Ein 67-jähriger Fahrradfahrer befährt am Freitag, 21.05.2021 nachmittags die Immelmannstraße in Fahrtrichtung Lemgoer Straße. In Höhe der Hausnummer 38 öffnet ein Pkw-Fahrer die Tür seines soeben eingeparkten Fahrzeugs, wobei er den vorbeifahrenden Fahrradfahrer übersieht. Der Fahrradfahrer kollidiert mit der Fahrzeugtür, kommt zu Fall und muss leicht verletzt ins Klinikum Detmold verbracht werden

