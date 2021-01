Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht dreisten Spindaufbrecher

DormagenDormagen (ots)

In einem Discounter an der Lübecker Straße staunten zwei Angestellte nicht schlecht, als sie am Montag (4.1.), gegen 10:40 Uhr, einen fremden Mann in den Umkleiden des Marktes antrafen. Auf die Frage, was er dort zu suchen habe, antwortete er: "Kundentoilette". Anschließend verließ er zügig den Markt. Kurz darauf bemerkten die Angestellten, dass ein Spind aufgebrochen worden war.

Das Diebstahlsopfer erstattete Anzeige. Die Kripo in Dormagen sucht nun nach einem etwa 30 bis 35 jährigen Mann, 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank, mit braunen kurzen Haaren. Der mutmaßliche Dieb trug eine schwarze Jacke, eine graue Hose und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Er sprach mit polnischem Akzent.

Hinweise auf die Identität des Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

