Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Pedelec gestohlen, zwei Fahrräder sichergestellt - Wer kann Hinweise geben? (FOTO)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

NeussNeuss (ots)

In der Nacht zu Montag (04.01.), vermutlich gegen 2:30 Uhr, brachen Unbekannte nach ersten Erkenntnissen eine Garage an der Mühlenbachstraße in Neuss-Vogelsang auf und entwendeten ein dort untergestelltes Pedelec des Herstellers Cube. Das graue Zweirad ist vom Typ Elite Hybrid C62 SL 500 Kiox.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen gemacht, kann Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter oder dem Elektrofahrrad geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Gänzlich gegenteilig gelagert sind zwei weitere Fälle, die den mutmaßlichen Diebstahl von Fahrrädern betreffen. Am Sonntagabend (03.01.) wurden in Neuss gleich zwei Fahrräder sichergestellt, die vermutlich gestohlen wurden und deren Besitzer nun ermittelt werden müssen.

Um 22:20 Uhr fanden Polizeibeamte an der Viersener Straße ein auf dem Boden liegendes Damenfahrrad und dabei einen dunkel gekleideten Mann, die sich sofort schnell entfernen wollte, dabei jedoch keinen Erfolg hatte. Er konnte zudem keine plausiblen Angaben machen, wie er an das Damenfahrrad gekommen war. Es handelt sich um ein weißes Hollandrad der Marke Maxim Style. (Foto beigefügt)

Gegen 23:20 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes am Derikumer Weg in Neuss ein schwarzes Damenhollandrad der Marke Pegasus, Typ Bici Italia, sicher. Auch hier liegt der Verdacht nahe, dass es entwendet wurde. (Foto beigefügt)

Die Polizei hofft nun, die rechtmäßigen Besitzerinnen ermitteln zu können. Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 beim Kommissariat 21 zu melden.

