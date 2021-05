Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Firmenfahrzeug gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte ein Firmenfahrzeug vom Gelände eines Malerfachbetriebes in der Röntgenstraße. Der Wagen, ein weißer Mercedes Sprinter, hat ein Bielefelder Kennzeichen und ist mit dem Firmennamen "Janssen Malerfachbetrieb" auffällig foliert. Zeugen, denen der Wagen in der Nacht aufgefallen ist oder die etwas zum Verbleib des Fahrzeugs sagen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell