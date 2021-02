Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Betrunken gegen die Leitplanke

Biberach (ots)

Ein Mann ist am Donnerstagabend im Bereich Biberach wohl betrunken Autogefahren und hat dabei offenbar eine Leitblanke touchiert. Der 31-Jährige stand mit seinem Ford Focus auf der Abfahrt der L 94 nach Biberach Süd und fiel einigen Zeugen auf, da er nicht weiterfuhr und auch zeitweise aus seinem Fahrzeug ausstieg. Die Streife des Polizeireviers Haslach traf den Mann an, wie er in seinem stehenden Ford am Steuer saß. Er stand mit rund zwei Promille eindeutig unter dem Einfluss von Alkohol und gab selbst an, in diesem Zustand gefahren zu sein. Sein Fahrzeug wies auf der linken Seite frische Unfallschäden auf, die augenscheinlich von einer Leitplanke stammen könnten. Der genaue Unfallort konnte jedoch noch nicht ermittelt werden. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe abgenommen. Es erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

