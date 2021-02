Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Von Außenspiegel touchiert

Baden-Baden (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Rheinstraße von dem Außenspiegel eines Ford touchiert worden und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen dürfte der über 80 Jahre alte Lenker des Ford den Fußgänger gegen 16 Uhr beim Durchfahren einer Linkskurve aus Unachtsamkeit gestreift haben, wodurch der 53-Jährige gegen einen geparkten Toyota fiel. Eine ärztliche Versorgung des Leichtverletzen an der Unfallstelle war nicht vonnöten. Ein Sachschaden war für die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nicht festzustellen.

/wo

