Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Autos aufgebrochen, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Querstraße zwei Autos aufgebrochen worden. Der Eigentümer eines VW sowie eines Opel stellte am Donnerstagmorgen fest, dass die zuvor verschlossenen Fahrzeuge nun unverschlossen und zudem durchwühlt waren. Aus dem VW konnte der bislang unbekannte Autoknacker einen minimalen Geldbetrag sowie ein Paar Handschuhe erbeuten. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer: 07802 7026-0 um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen und/oder Personen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell