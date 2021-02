Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried- Versuchter Mofa-Diebstahl

Neuried (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um etwa 2:45 Uhr, versuchten offenbar zwei junge Männer aus einer Garage in Altenheim ein Mofa zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete sie dabei und sprach sie an, woraufhin einer der beiden sofort flüchtete. Der zweite Tatverdächtige konnte zunächst durch den Zeugen gestellt werden. Doch auch ihm gelang die Flucht, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Mit einer Beschreibung der mutmaßlichen Täter wurde eine Fahndung eingeleitet, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Die Identität der beiden 19- und 21-jährigen Tatverdächtigen sind mittlerweile ermittelt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen versuchten Diebstahles rechnen.

