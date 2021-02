Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Bei Unfall leicht verletzt

Zell am Harmersbach (ots)

Wie der Polizei im Nachgang angezeigt wurde, soll es am Mittwochmorgen in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Zweiradfahrerin gekommen sein. Nach derzeitigen Ermittlungen war kurz nach 9 Uhr eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Motorrollers auf der Hauptstraße aus Richtung Unterharmersbach kommend unterwegs. Als sie im Begriff war, an einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw vorbeizufahren, soll der ihr nachfolgende Fahrer eines Seat ihr Zweirad gestreift und sie dadurch zu Fall gebracht haben. Während nur geringe Sachschäden zu verbuchen waren, wurde die Mittdreißigerin leicht verletzt. Der 63-jährige Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

/rs

