POL-OG: Achern, A5- Zu schnell für Eis und Schnee

Achern (ots)

Am Mittwochnachmittag um 14:30 Uhr verlor eine Autofahrerin, die bei Eis und Schnee augenscheinlich zu schnell auf der A5 in Richtung Basel unterwegs war, kurz nach Achern die Kontrolle über ihren Ford. Die 28-Jährige schlitterte mit ihrem Fahrzeug nach rechts, kollidierte mit der Schutzplanke und wurde wieder nach links geschleudert. Dort kam sie an der Betonleitwand quer zur Fahrbahn zum Stehen. Mehrere Airbags des Ford lösten aus. Die Fahrzeugführerin schaffte es jedoch noch selbständig das Auto zu verlassen. Sie wurde mit Kopfschmerzen ins Krankenhaus Achern gebracht. Am Fahrzeug entstand einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Außerdem entstand ein noch nicht abschließend bekannter Schaden an mehreren Elementen der Schutzplanke. Die linke und mittlere Fahrspuren waren zeitweise gesperrt.

