Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ammoniakaustritt bei einem Kühlschrank in Bochum Stiepel

Bochum (ots)

Am Mittwoch, 12.05.2021 um 12:27 Uhr kam es zu einem Austritt von Ammoniak bei einem defekten Kühlschrank im Löwenzahnweg in Bochum Stiepel. Auf Grund eines parallelen Einsatzes auf der BAB40 wurde sofort die Feuer- und Rettungswache Wattenscheid nach Stiepel alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte war das Wohngebäude bereits geräumt. Der Bewohner wurde sicherheitshalber durch den Rettungsdienst untersucht, musste allerdings nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Weiterhin wurde der Kühlschrank durch Feuerwehrkräfte unter Atemschutz ins Freie getragen. Das Wohngebäude wurde anschließend gelüftet. Der gesamte Einsatz war nach ca. einer Stunde abgearbeitet.

Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Brandwacht.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell