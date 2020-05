Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin auf der Promenade verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (9.5., 0.30 Uhr) verletzte sich eine 50-jährige Radfahrerin auf der Promenade schwer. Die Münsteranerin war von der Mauritzstraße in Richtung Salzstraße unterwegs, als sie plötzlich stürzte. Nach ihren Angaben soll sie ein unbekannter Radfahrer, der ihr entgegenkam, touchiert und dadurch zu Fall gebracht haben. Rettungskräfte brachten die 50-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem flüchtigen Radfahrer und weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

