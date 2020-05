Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stoppen betrunkenen Lkw-Fahrer - 41-Jähriger pustet 1,28 Promille

Münster (ots)

Am späten Sonntagabend (10.5., 23:54 Uhr) stoppten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Schifffahrter Damm Ecke "An der Kleimannbrücke" einen betrunkenen Lkw-Fahrer.

Bei der Überprüfung rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 41-jährigen Deutschen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,28 Promille.

Dem Münsteraner wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

