Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Baum

Alfhausen (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag mit einem Ford den Friesenweg in Richtung Merzen. In einer Rechtskurve geriet er gegen 14.30 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 33-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige erheblich alkoholisiert war. Sie nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher.

