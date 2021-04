Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Dielingerstraße, unweit des Derby-Platzes, entwendete ein Unbekannter am Donnerstagabend ein hochwertiges E-Bike der Marke Haibike. Der Täter machte sich gegen 18.50 Uhr an dem Schloss des schwarz-roten Fahrrades zu schaffen und flüchtete anschließend mit dem E-Bike in Richtung Dielingerstraße/Krahnstraße. Der Flüchtige wurde als ca. 30-35 Jahre alt und dünn beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose (mit weißem Streifen) und einem hellen Oberteil mit Kapuze. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell