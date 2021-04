Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Radfahrerin nach "Dooring"-Unfall schwer verletzt

Bad Rothenfelde (ots)

Eine 62-Jährige befuhr am Donnerstagmorgen mit ihrem Pedelec die Frankfurter Straße und bog gegen 10.15 Uhr in die Wellengartenstraße ein. Als sie in Höhe der Hausnummer 3 an dem haltenden Fahrzeug eines 51-Jährigen vorbeifuhr, öffnete dieser die Fahrertür. Die Pedelec-Fahrerin prallte gegen die Tür, stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

