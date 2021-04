Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Gerätehaus in Brand geraten

Fürstenau (ots)

In der Kranenpohlstraße geriet am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, ein Gerätehaus aus Holz in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Haus vollständig ausbrannte und eine direkt angrenzende Remise in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell