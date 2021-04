Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Wallenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Fürstenauer Weg wurde am Donnerstagmorgen ein 44 Jahre alter Autofahrer aus Osnabrück schwer verletzt. Ein 27-Jähriger aus Wallenhorst befuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Auto die Straße Sachsegge und wollte den Fürstenauer Weg überqueren. Dabei übersah er den 44-Jährigen, der den Fürstenauer Weg in Richtung Hollage befuhr. Die beiden Pkw stießen zusammen, der 44-Jährige kam mit seinem Ford nach rechts von der Straße ab und in einem Graben zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

