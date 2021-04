Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht mit weißem Pkw

Osnabrück (ots)

Am Brunisburgweg ereignete sich am Donnerstagabend eine Unfallflucht. Ein 14-Jähriger war gegen 19.50 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem Unbekannten mit einem weißen Pkw überholt wurde. Der Autofahrer missachtete dabei den Mindestabstand, woraufhin der Jugendliche ins Straucheln geriet und einen geparkten Opel touchierte. Der 14-Jährige blieb unverletzt. An dem Opel entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

