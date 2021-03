Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto fliegt aus der Kurve (14.03.2021)

Niedereschach (ots)

Zu schnell unterwegs war eine Autofahrerin am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Fischbach und Niedereschach. Eine 23-jährige VW Polo Fahrerin fuhr in Richtung Niedereschach und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der VW prallte gegen einen Leitpfosten und einen Begrenzungspfahl, bevor er wieder zurück auf die Straße schleuderte. Er querte die Fahrbahn, kam dann nach links ab und schanzte über einen Entwässerungsgraben. Schließlich kam der Wagen auf einem Acker zum Stehen. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Am Polo entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 1.500 Euro schätzte.

