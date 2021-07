Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Großkarlbach (ots)

Am Freitag, 09.07.2021 gegen 21:40 Uhr wurde der Fahrer eines Audi in Großkarlbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 52-jährigen Fahrer aus dem Raum Frankenthal bemerkten die Beamten im Laufe der Kontrolle Alkoholgeruch in dessen Atemluft. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über der sog. 0,5 Promille-Grenze. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten ein 1-monatigen Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein empfindliches Bußgeld.

