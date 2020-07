Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Mehrere Auto-Kennzeichen abgerissen und entwendet (18.07.-19.07.2020)

Steißlingen, Lkrs. KN (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung mit anschließendem Diebstahl, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz Mindlestal begangen wurden. Von unbekannten Tätern wurden in der Zeit zwischen Samstag, 19.45 Uhr, und Sonntag, 05.15 Uhr an insgesamt fünf Fahrzeugen das hintere Auto-Kennzeichen abgerissen. Eine Absuche in der näheren Umgebung führte nicht zum Auffinden der Kennzeichen. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sachdienliche Hinweise oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell