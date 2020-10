Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung Polizei Andernach, 16.10.2020/12:00 Uhr - 18.10.2020/11:20 Uhr

Andernach (ots)

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs Andernach: Am frühen Freitagnachmittag, wurde durch eine Zeugenmitteilung, ein Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt, an einem Einkaufsmarkt in der Breite Straße, gemeldet. Der Pkw konnte durch Polizeibeamte letztendlich an der Halteranschrift im Stadtgebiet angetroffen werden. Als Fahrer wurde ein 32-jähriger Mann ermittelt, der sehr stark unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. E-Scooter ohne Versicherungsschutz geführt St. Sebastian: In der Ortslage wurde am Samstagmorgen, gegen 00:40 Uhr, ein E-Scooter durch eine Streifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Gegen den 44-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Vandalismus an geparktem Pkw Andernach: Durch bisher unbekannte Täter, wurde im Zeitraum von Freitagabend, bis Samstagmorgen, auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße, der Frontbereich eines Pkw Seat mutwillig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht Andernach: Ein 16-Jähriger befuhr am frühen Samstagabend, mit einem Motorrad, die Blumenstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen geparkten Pkw. Der Fahrer kam bei dem Unfall zu Fall, wurde jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Das Motorrad und der Pkw wurden beschädigt. Der Jugendliche war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und hatte das Motorrad in Abwesenheit des Vaters zum Fahren benutzt. Im Einsatz befand sich neben der Polizei Andernach auch die Freiwillige Feuerwehr Andernach-Miesenheim. Alkoholisiert Unfallflucht begangen, Körperverletzung Andernach: Am Sonntag, gegen kurz nach 01:00 Uhr, beschädigte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer ein Schild eines Schnellrestaurants im Bereich der Hans-Julius-Ahlmann-Straße. Der Fahrer sollte auch alkoholisiert sein. Danach flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Plaidt. Nach einer auffälligen Fahrweise geriet der Fahrer mit einem anderen Pkw-Fahrer auf einem Tankstellengelände in Plaidt in Streit, hierbei trat er den anderen Pkw-Fahrer, als dieser versuchte, das Weiterfahren des Alkoholisierten zu verhindern. Dem alkoholisierten 35-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Verdacht der Trunkenheitsfahrt / Polizeibeamte beleidigt Weißenthurm: Am frühen Sonntagmorgen, wurde ein Pkw auf der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich beim 24-jährigen Fahrer Hinweise, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Auf dem Weg zur Dienststelle und auf der Wache beleidigte der junge Mann die Polizeibeamten. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach noch insgesamt 5 weitere Verkehrsunfälle.

