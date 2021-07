Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Tipps und Hinweise gegen Trickdiebstahl

BAD DÜRKHEIM (ots)

In den letzten Monaten kam es in Bad Dürkheim und den angrenzenden Gemeinden, sowohl in Einkaufsmärkten als auch im Innenstadtbereich, zu Taschen- und Trickdiebstählen, meist gegangen durch professionelle Tätergruppierungen. Da es diese Täter hauptsächlich auf die Portemonnaies oder Mobiltelefone abgesehen haben, die sie insbesondere aus Taschen, Rücksäcken und Einkaufswagen entwenden, wurden in den letzten beiden Wochen in mehreren Einkaufsmärkten in Bad Dürkheim und Wachenheim die Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Taschen-/Trickdiebstähle aufgeklärt. Weiterhin wurden in den Märkten, durch zivil gekleidete Kriminalbeamte, gezielt Kunden angesprochen. Hierbei viel auf, das es die Täter in vielen Fällen einfach zu leichtgemacht bekommen. Geldbeutel und Handys werden offen in den Einkaufskorb gelegt oder in der hintern Hosentasche getragen. Ein älterer Herr hatte seinen Geldbeutel mit über 1000 Euro Bargeld offen in einer Getränkekiste liegen. Einem weiteren Kunden der seinen Geldbeutel in der Gesäßtasche trug, wurden Verhaltenstipps gegeben. Er war laut eigener Aussage bereits schon einmal Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nun nahm er sich die Tipps zu Herzen und verstaute seinen Geldbeutel in seiner Jackentasche. Die anschließenden Erläuterungen und Verhaltensempfehlungen der Polizeibeamten sorgten bei vielen für einen "Aha-Effekt". Über 190 Bürgerinnen und Bürger informierten sich an den Infoständen in den Märkten. Interessante Informationen zu diesem Thema finden sie auch unter https://s.rlp.de/693pv (www.polizei-beratung.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell