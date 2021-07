Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - bei Unfall verletzt, aber niemand hat geholfen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.07.2021 gegen 14:00 Uhr wurde ein 72-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16 bei Wachenheim verletzt. Er befuhr mit seinem Peugeot 308 die K 16 von Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Lindenberg. In Höhe des Parkplatzes des Kurpfalzparkes verlor er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Durch die zersplitternde Seitenscheibe und zerborstene Anbauteile zog sich der Fahrer mehrere Schnittwunden zu. Traurig ist hierbei die Tatsache, dass mehrere Verkehrsteilnehmer den blutüberströmten 72-Jährigen an der Straße wahrgenommen, jedoch nicht angehalten und keine Hilfe geleistet haben. Der Fahrer wurde vor Ort durch das DRK und einen Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls vor Ort. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer, zumindest unverzüglich die Polizei oder die Rettungsleitstelle zu verständigen, wenn sie sich selbst nicht gefahrlos um einen Verletzten kümmern können.

