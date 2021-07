Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken am Steuer

Frankeneck (ots)

Am 08.07.2021 wurde gegen 23:45 Uhr in der Talstraße in Frankeneck ein Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.

