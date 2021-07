Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Dachrinne beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.07.2021 gegen 10:00 Uhr wurde die Dachrinne eines Wohnhauses im Weisenheimer Weg in Erpolzheim beschädigt. Ein LKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes die Dachrinne und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Hausbesitzer konnte den Unfall beobachten und sich das Kennzeichen merken. Der 60-jährige LKW-Fahrer konnte schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen an der Landstraße 526 parkend festgestellt und kontrolliert werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell