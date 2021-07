Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ruppertsberg) Unfallflucht

Radfahrerin verletzt

Ruppertsberg (ots)

Am Freitag (09.07.2021) wurde bei der Polizeiinspektion Haßloch eine Unfallflucht nachträglich angezeigt. Demnach befuhr am Mittwoch (07.07.2021), gegen 18:45 Uhr eine 71-jährige Radfahrerin in Gemarkung Ruppertsberg den Feldweg "Taubenrauschweg" in Richtung "Unterer Bergweg". Auf der Strecke sei sie dann von einem grauen PKW mit deutlich zu geringem Seitenabstand überholt worden, worauf sie erschrak und stürzte. Der/die Verursacher(in) sei einfach weitergefahren, ohne sich um sie zu kümmern. Die Radfahrerin erlitt Schürfwunden und musste sich deshalb in ärztliche Behandlung gebeten. Es werden dringend Zeugen/-innen gesucht, welche gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

