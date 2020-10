Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 15-jährige Viersenerin vermisst - Polizei sucht mit Bild

Viersen (ots)

Seit Montag, 21.09.2020, wird eine 15-jährige Jugendliche aus Viersen vermisst. Sie verließ an diesem Tag gegen 12.30 Uhr nach einem Streit die elterliche Wohnung. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos verliefen, sucht die Polizei jetzt öffentlich nach der Vermissten. Ein Bild der Viersenerin ist auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndungen Dort gibt es eine Beschreibung der Jugendlichen. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise an die Kripo in Viersen bitte über die Rufnummer 02162/377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. /wg (891)

