Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Bildschirm mit

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße ist am Montag das Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter brachen zwischen 11.30 und 18.30 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnräume.

Die Diebe erbeuteten einen Flachbildschirm, Schmuck, neuwertige Turnschuhe und mehrere Hundert Euro Bargeld. Sie entkamen unerkannt. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. |mhm

