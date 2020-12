Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Ex-Partnern beschäftigt die Polizei

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Streitigkeiten eines Ex-Paares haben am Sonntag mehrfach die Polizei beschäftigt. Sowohl der Mann als auch die Frau tauchten gegen Mittag an der ehemals gemeinsamen Wohnung auf, um noch Sachen herauszuholen. Dabei kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 24-jährige Mann seine ehemalige Partnerin leicht verletzt haben soll. Die verständigte Polizeistreife begleitete den Mann aus der Wohnung.

Zwei Stunden später mussten die Beamten allerdings erneut einschreiten, weil der Mann sich wieder Zugang zur Wohnung verschaffen wollte und sich dazu auch "Verstärkung" mitgebracht hatte. Auch diesmal kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf es zu Körperverletzungen gekommen sein soll. Weitere verbale Attacken, die während der Anzeigenaufnahme weitergingen, konnten von den Einsatzkräften schließlich unterbunden werden.

Dem 24-Jährigen und seinen Begleitern wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen ausgesprochen und ihm auch erklärt, dass er in Gewahrsam genommen wird, falls er gegen die polizeiliche Anordnung verstößt.

Weil er später die Ex-Freundin auch noch telefonisch unter Druck setzte, wurde dem Mann am Nachmittag auch eine sogenannte Gefährderansprache gehalten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

