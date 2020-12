Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Personalienaustausch versäumt

LingenLingen (ots)

Am Montag kam es gegen 7.30 Uhr auf der Auguststraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Frau fuhr mit ihrem Auto von der Auguststraße auf die Kiesbergstraße. Dabei übersah sie eine 12-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Beteiligten unterhielten sich kurz, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Die Pkw-Fahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell