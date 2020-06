Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Waldmohr (ots)

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz. Am Samstag, den 27.06.2020, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz "In den Zickelwiesen" im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten, schwarzen Peugeot. Es entstanden Beschädigungen rechtsseitig an der Stoßstange und dem Kotflügel mit vermutlich weißem Lackabrieb. |pikus

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373-822/0 bzw. per Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

