Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Unter dem Einfluss von Drogen Unfall verursacht

Gaggenau (ots)

Weil ein 21-jähriger Smartfahrer beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Sulzbacher Straße am Sonntagmittag zu weit nach rechts kam, kollidierte er um 12:45 Uhr mit einem Treppenaufgang zum dortigen Anwesen. Ein Drogenvortest bestätigte die ersten Vermutungen der Polizeibeamten des Polizeireviers Gaggenau und schlug positiv auf Amphetamin an. Ob der Fahrzeugführer tatsächlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wird das Ergebnis der entnommenen Blutprobe zeigen. Der am Verursacherfahrzeug und Treppenaufgang entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 4.000 Euro geschätzt.

/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell