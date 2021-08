Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Handfester Streit

Rust (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Rust haben nach einem handfesten Streit am Sonntagmittag in einem Freizeitpark in Rust Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 14.45 Uhr im Wartebereich einer Attraktion zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Hierbei sollen zwei 26 und 29 Jahre alte Frauen von einer Gruppe noch unbekannter Frauen heraus sowie von einem noch unbekannten Mann mit Fäusten attackiert und verletzt worden sein. Der Auslöser soll wohl ein Gedränge im Wartebereich gewesen sein. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den noch unbekannten Angreifern geben können, werden unter der Rufnummer: 07822 78933-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

