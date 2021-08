Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Gefährliche Körperverletzung

Achern (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 64-jähriger Mann am Sonntagmittag nach einem Streit in der Straßburger Straße davon. Wie bislang bekannt ist, soll es gegen 14.40 Uhr aus noch nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Disput zwischen dem alkoholisierten Mittsechziger und einem ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehenden 31 Jahre alten Mann gekommen sein. Hierbei soll Letzterer seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 64-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

