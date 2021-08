Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Attackiert

Baden-Baden (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen im Bereich der "Reinhard-Fieser-Brücke" haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es gegen 5.45 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein. Hierbei soll ein 20-Jähriger von einem Kontrahenten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden sein. Er musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls unweit des Goetheplatzes dauern an.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 07221 680-0 entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell