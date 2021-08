Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht!

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr mehrere Pkws im Bereich des NATURA-Freibades beschädigt und einen Sachschaden von über 20.000 Euro verursacht. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller waren entlang des Fußweges am Gewerbekanal sowie der dortigen Bahnstrecke zum Parken abgestellt. Offensichtlich hat der Täter mittels eines scharfkantigen Gegenstandes die Lackoberfläche an den Fahrzeugen zerkratzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, sich unter Tel. 07222 / 761-120 zu melden.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell