Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Brand löst Blaulichteinsatz aus

Bietigheim (ots)

Mehrere brennende Schrottfahrzeuge halten aktuell Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Atem. Auf einem Firmengelände in der Muggensturmer Landstraße, unweit der B 3, sind beim Starten eines dort abgestellten Fahrzeugs plötzlich Stichflammen aus dem Motorraum des Wagens emporgestiegen. Das Feuer hat sich in Windeseile auf weitere Fahrzeuge ausgeweitet, weshalb die Flammen zeitweise 50 bis 60 Meter in die Höhe ragten. Wehrleute aus Bietigheim und Muggensturm sind mit einem Großaufgebot am Brandort. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brandausbruch auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Bislang sind den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt und des Polizeipostens Bietigheim keine Verletzten bekannt. Gebäudeteile sind derzeit nicht vom Brand betroffen. Möglicherweise wurde ein auf dem Gelände befindlicher Container in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

/wo

