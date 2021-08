Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitung - Schwer verletzte Radfahrerin

Bühl, Weitung (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße wurde eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen schwer verletzt. Der gegen 10:30 Uhr von einem Wirtschaftsweg auf die voran genannte Straße auffahrende 70-Jährige missachtete ersten Ermittlungen zu Folge die Vorfahrt der von rechts aus einem Waldweg kommenden 64-Jährigen. Daraufhin prallte die Radlerin gegen den Ford und stürzte. Die Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt.

/as

