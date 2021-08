Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gestürzt

Lahr (ots)

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagabend in der Kruttenaustraße. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Straße in östliche Richtung, als er im Bereich der Gleisunterführung zu Fall kam. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann an einer Engstelle die Kontrolle über das Rad verloren haben und deswegen gestürzt sein. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, weswegen er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell