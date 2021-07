Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Amtswechsel beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

Bild-Infos

Download

Mannheim-Innenstadt (ots)

Polizeioberrat Peter Oechsler ist der neue Leiter des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Der 41-Jährige verlässt seinen Dienstsitz in der Römerstadt Ladenburg, um die Nachfolge von Polizeioberrat Jörg Lewitzki anzutreten. In Ladenburg folgt als kommissarischer Leiter Bernd Schmidt.

Direkter und offener Kontakt mit der Bevölkerung - das ist ein wichtiges Anliegen des neuen Leiters des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. "Ich bin immer ansprechbar, möchte aber auch aktiv auf die Menschen zugehen", erklärt Peter Oechsler. Die Polizei sei zwar rund um die Uhr da, wenn etwas passiert ist - aber eben nicht nur erst dann. Herausforderungen und Entwicklungen möchte Oechsler frühzeitig und präventiv angehen. Seine rund 20-jährige, vielseitige Erfahrung im Polizeidienst - von der Bereitschaftspolizei bis hin zu Großeinsätzen wie beim Papstbesuch 2011 in Freiburg - wird ihm dabei wertvolle Dienste leisten. Denn das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt beherbergt in seiner urbanen Struktur unterschiedliche Menschen, Kulturen, Interessen und Bedürfnisse. "Der Dialog ist das A und O. Nur gemeinsam können wir die Zukunft gestalten", so Oechsler. Das gilt auch für die Polizistinnen und Polizisten des Reviers. Ihre Arbeit und ihren täglichen Einsatz möchte Oechsler stärker in den Fokus rücken und für sie, wie auch sein Vorgänger, ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sie optimal wirken können.

Jörg Lewitzki wiederum kehrt nun nach fast 30 Jahren an den Ort zurück, wo seine Polizeikarriere begonnen hatte und übernimmt die Leitung der Einsatzabteilung 1 der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Seit 2016 kümmerte sich Lewitzki in der "H 4- Wache" um die Sicherheit und die Belange der Bürgerinnen und Bürger.

Erster Polizeihauptkommissar Bernd Schmidt wird künftig das Polizeirevier in Ladenburg leiten. Der 58-Jährige, der seit 2018 als stellvertretender Leiter des Polizeireviers Mannheim-Oststadt tätig war, sollte an seiner "neuen" Wirkungsstätte bereits bekannt sein: Von 2009 bis zu seinem Wechsel im Jahr 2018 war er im Polizeirevier Ladenburg bereits als Führungskraft tätig und leitete schon damals zeitweise die Dienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell