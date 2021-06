Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche brechen in Baucontainer ein - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0670

Zwei jugendliche Tatverdächtige sind auf einer Großbaustelle in einen Container eingebrochen. Dank Videoüberwachung durch einen Sicherheitsdienst erfolgte kurze Zeit später die Festnahme.

Am Sonntag (27.6.) um 21.15 Uhr meldete sich eine Sicherheitsfirma bei der Polizei. Sie konnte per Überwachungskamera zwei Täter bei einem Einbruch in einen Baucontainer beobachten. Zudem versuchten die Personen in einen Radbagger zu gelangen. Der Baucontainer befindet sich auf einer Großbaustelle im Bereich Asselner Hellweg 94.

Die alarmierten Polizisten konnten im Rahmen der Fahndung auf dem Asselner Hellweg zwei Personen mit einem Fahrrad festhalten. Die Personenbeschreibung passte. Es handelte sich um zwei polizeibekannte Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren aus Dortmund. Das mitgeführte Fahrrad lag als gestohlen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Tatverdächtigen der Jugendschutzstelle. Eine Strafanzeige folgt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell