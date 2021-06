Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht in Barop - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam es am letzten Mittwoch, 23.6., zu einer Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Barop. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 57-jähriger Dortmunder fuhr nach eigenen Angaben gegen 9.30 Uhr auf der Hombrucher Straße in Richtung Süden. An der Einmündung Hombrucher Straße / Luisenschachtstraße wollte er vorfahrtsberechtigt nach rechts abbiegen. Ein von links kommender dunkler Kleinwagen fuhr jedoch ohne zu bremsen weiter in westliche Richtung. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Jedoch stürzte er dabei und verletzte sich leicht.

Der Verursacher flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Hombruch unter 0231-132-1521.

