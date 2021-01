Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer stürzt beim Anhalten und zieht sich leichte Verletzungen zu (21.01.2021)

Konstanz (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz hat sich ein 55-jähriger Rollerfahrer am Spätnachmittag des Donnerstags auf der Schneckenburgstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit einem Leichtkraftradroller der Marke Piaggio auf der Schneckenburgstraße in Richtung Wollmatinger Straße unterwegs und wollte am Bahnübergang kurz nach der Abzweigung zur Bruder-Klaus-Straße anhalten. Hierbei kam es zum Sturz, wobei sich der 55-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren Behandlung mehrere Prellungen in die Konstanzer Klinik.

