Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hardt (Lkr. Rottweil) Schneeräumfahrzeug beschädigt Pkw beim Rangieren (21.01.2021)

Hardt (ots)

Während des Schneeräumens ist am heutigen Donnerstag gegen 13.45 Uhr der Fahrer eines Lkw-Gespanns in der Königsfelder Straße mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Fahrer des Räumfahrzeugs war gerade dabei, Schnee am Fahrbahnrand zu beseitigen, rangierte und übersah dabei einen aus der Reutebachstraße kommenden 65-jährigen Kia-Fahrer, der gerade nach links in die Königsfelder Straße einbiegen wollte. Der Anhänger des Lkw-Gespanns streifte die rechte Fahrzeugfront des Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro am Kia, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell