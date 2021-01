Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Rücklicht eines in der Boelckestraße abgestellten Autos beschädigt - Polizei nimmt Hinweise entgegen (18. - 19.01.2021)

Engen, Landkreis Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen hat ein Unbekannter an einem in der Boelckestraße vor Gebäude Nummer 4 geparkten Fiat 500 der Langversion absichtlich das linke Rücklicht beschädigt und so knapp 100 Euro Sachschaden an dem Auto angerichtet. Die Polizei Engen (07733 9409-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

