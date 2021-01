Polizeipräsidium Konstanz

Landkreis Rottweil) Falscher Bankmitarbeiter erbeutet hohen Geldbetrag (20.01.2021)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Dienstagmittag ist es zu einem Betrugsfall gekommen, in welchem ein angeblicher Mitarbeiter der Volksbank von einer 62-jährigen Frau aus Zimmern ob Rottweil einen höheren Geldbetrag erbeutet hat. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Bank aus und teilte der 62-Jährigen mit, dass er für den Kontoservice noch Daten benötige. Als die 62-Jährige einwilligte und die Daten preisgab, buchte der Betrüger den Betrag ab.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, persönliche Daten wie Kontoverbindungen, Passwörter oder Personalien am Telefon zu nennen. Legen Sie im Zweifelsfall auf und verständigen Sie die Polizei. Sensibilisieren Sie vor allem lebensältere Personen in Ihrem Familien- oder Bekanntenkreis, da die Betrüger es oft besonders auf diese Personen abgesehen haben.

