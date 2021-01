Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Handtasche (20.01.2021)

Triberg (ots)

Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags erbeutet hat ein Dieb bei einem Handtaschendiebstahl am Mittwoch gegen 13 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Nußbacher Straße. Eine 73-Jährige hängte ihre Einkaufstasche mit Geldbörse an ihren Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein Langfinger die Geldbörse aus der Handtasche, was die Geschädigte erst bemerkte, als sie an der Kasse zahlen wollte.

Die Polizei warnt immer wieder vor derartigen Diebstählen. Geldbörsen sollten niemals unbeaufsichtigt in Taschen an oder in Einkaufswagen deponiert werden, da Dieben schon ein kurzer Moment der Abgelenktheit oder Unaufmerksamkeit ihrer Opfer genügt, um an das Bargeld oder EC-Karten zu gelangen.

