POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Dachlawine beschädigt Auto 21.01.21, 12 Uhr

Sulz (ots)

Eine Dachlawine ist am Donnerstagmittag in der Unteren Hauptstraße auf die Straße niedergegangen und hat dabei einen VW Golf beschädigt. Aufgrund des Tauwetters löste sich die Schneemasse von den Ziegeln und beschädigte an dem darunter geparkten Auto die Windschutzscheibe. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet aufgrund den teilweise noch großen Schneemengen auf den Dächern Vorsicht walten zu lassen. Nicht in jedem Fall haftet der Grundbesitzer für Schäden, die durch abgehende Dachlawinen verursacht werden.

